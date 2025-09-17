Son Mühür/ Beste Temel - Kutlamalar 15 Eylül’de Alaçatı Atatürk Anıtı’ndaki resmi törenle başladı. Şehitlik Anıtı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, akşam Alaçatı Amfi Tiyatro’da Fatih Erkoç sahne aldı. Alaçatılılar, bağımsızlığın yıl dönümünü şarkılar eşliğinde kutladı.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Milli Mücadele’nin imkânsızlıklar içinde verilen bir destan olduğunu belirterek, “Bu millet bir olduğunda karşısında hiçbir güç duramaz. Demokrasimizi, Cumhuriyet’imizi ve bağımsızlığımızı her şartta savunmak, bu yürekli mirasın sahiplerine aittir” dedi.

Çeşme’nin kurtuluş günü

16 Eylül’de kutlamalar Mehmetçik Parkı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören yapılırken, akşam Çeşme Amfi Tiyatro’da Işın Karaca konser verdi.

Başkan Denizli, burada yaptığı konuşmada, “Milli Mücadele yalnızca bir askeri zafer değil; yokluk içindeki bir milletin bağımsızlık iradesinin zaferiydi. Aradan geçen bir asra rağmen o günkü mücadele ruhu yolumuzu aydınlatıyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçılara anlamlı armağan

Çeşme Belediyesi, kutlamalarda sahne alan sanatçılar Fatih Erkoç ve Işın Karaca adına, “Sakız Ağacım Çeşme” projesi kapsamında sakız ağacı fidanı bağışladı. Sertifikaları sanatçılara takdim eden Başkan Denizli, “Sanatçılarımızı yalnızca alkışlarla değil, Çeşme’nin geleceğine nefes olacak fidanlarla da onurlandırıyoruz” dedi.

Halkın yoğun ilgisi

İki gün süren kutlamalara katılan Çeşmeliler, kortej yürüyüşlerinden konserlere kadar tüm etkinliklerde bağımsızlığın 103. yıl coşkusunu meydanlarda yaşadı.