Antalya’nın Serik ilçesinde, eski CHP ilçe başkanı ve ziraat mühendisi Y.E. hakkında “rüşvet” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şüpheli suçüstü yakalandı

İddiaya göre, iş insanı Ü.Ş., Antalya’daki bir kurumda işini gerçekleştirebilmesi karşılığında Y.E.’nin kendisinden 400 bin TL peşin, toplamda 1 milyon TL rüşvet talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ü.Ş.’nin seri numaraları alınan paraları Y.E.’ye teslim ettiği sırada jandarma ekipleri baskın düzenledi. Y.E., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor

Ziraat mühendisi Y.E.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Y.E., 2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.