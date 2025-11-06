Son Mühür- Türkiye bir kez daha güne operasyon haberiyle uyandı. İlk gelen bilgilere göre CHP'de parti içi iktidar kavgasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel kanadına açık destek vermesiyle dikkati çeken Şaban Sevinç'le, CHP İletişim Koordinatörü olarak görev yapan Yavuz Oğhan'ın sabah saat 06.00'da evlerinden alınarak ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

CHP'den tepki var...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,

''''Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu?'' diye sormuştu.

Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç'in dışında ifade için alınan başka isimler de olduğu iddiaları gündeme geldi.

Sabah Gazetesi'nin İBB soruşturması kapsamında Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş ve Ruşan Çakır'ın da ifadelerine başvurulacağını dair iddiasını gazeteci Gürkan Hacır kendi sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ruşen Çakır'dan Gürkan Hacır'a mesaj...



CHP'de parti içi iktidar çekişmesinde Barış Yarkadaş'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler arasında yer alan Gürkan Hacır'ın bu paylaşımına adı ifade verecekler listesinde geçen Ruşen Çakır'dan tepki geldi.

Çakır, Gürkan Hacır'a,

''Benim kaynağım da benim. Ayıp diye bir şey var ama sizin oralara uğramamış. Gelip alırlarsa da “ben söylemiştim” diye hava atarsınız.'' mesajıyla seslendi.

Hacır'dan cevap gecikmedi...



Ruşen Çakır'ın sitemine yanıt veren Gürkan Hacır,

''Ruşen bey Savcılığın yaptığı açıklama üzerinden yayılan bir bilgiyi sadece ben paylaşmışım gibi tweet atmanızın sebebini çok iyi anlıyorum.

İşaret ettiğiniz iddiayı sadece ben değil benden tam 52 dakika sonra meslektaşımız Murat Ağırel de aynı şekilde paylaştı

Ayrıca aynı bilgi Sahibi olduğunuz Medyascope sitesi de dahil olmak üzere bir çok internet sitesinde sizin ifadenizin alınacağı şeklinde yer aldı.

Dolayısıyla ortada sadece eksik bir bilgilenme var.

Umarım her şey sizin için güzel olur.'' paylaşımında bulundu.