Son Mühür - Polonya hükümeti, dün gece yarısından sonra Rusya’dan havalanan Şahed tipi insansız hava araçlarının ülkenin doğu sınırını aşarak hava sahasına girdiğini açıkladı. Polonya Hava Kuvvetleri, en az üç dron’u düşürdüğünü, NATO komuta merkezine de anında bilgi verildiğini duyurdu.

Olay sırasında Varşova Şopen Havalimanı başta olmak üzere bazı sivil havaalanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, hava savunma sistemlerinin tam kapasiteyle devrede olduğunu vurguladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirirken, hükümetin NATO müttefikleriyle acil istişare başlattığı bildirildi. Henüz NATO Antlaşması’nın 5. Maddesi (kolektif savunma) resmî olarak devreye sokulmadı; ancak olay, ittifak içinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

NATO’nun 5. Maddesi, bir üye ülkeye yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Ancak bu madde otomatik olarak değil, saldırıya uğrayan ülkenin resmî çağrısıyla işletilebiliyor.

Washington, Berlin ve Paris’ten gelen ilk açıklamalarda Polonya’ya destek mesajları verilirken, Rusya’ya karşı “ittifakın birlik içinde olduğu” vurgulandı.

Arka plan

Son haftalarda Rusya’nın Ukrayna şehirlerine yönelik yoğun dron saldırıları artarken, bu saldırıların Polonya’ya sıçraması NATO sınırlarında ciddi bir güvenlik alarmı olarak değerlendiriliyor. 2022’de benzer bir olayda Polonya topraklarına düşen füze nedeniyle NATO içinde kısa süreli bir kriz yaşanmıştı.