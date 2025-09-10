Son Mühür- Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, okulların açılmasıyla yazlıkçıların dönüşe geçmesiyle birlikte yeni bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bölgenin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Mumcular Barajı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarımsal sulama amacıyla tahsis edilince Muğla Büyükşehir Belediyesi, planlı su kesintileri yapılacağını duyurdu.

Baraj suyu artık çiftçiler için akacak

Yaz sezonunda bir milyonu aşan nüfusuyla dikkat çeken Bodrum'un su ihtiyacının büyük bir kısmı, DSİ'ye ait olan Mumcular Barajı'ndan karşılanıyordu. Yüksek su talebi nedeniyle yaz ayları boyunca sadece içme suyu tedarikine odaklanan baraj, mevsimsel değişimle birlikte farklı bir amaca hizmet etmeye başladı. DSİ, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu dönemde, baraj suyunu Mumcular Ovası'ndaki çiftçilerin sulama ihtiyaçları için kullanma kararı aldı. Bu karar, daha önce kesintisiz olarak Bodrum'a sağlanan su akışının durdurulmasına neden oldu.

Kesinti programı uygulanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mumcular Barajı'ndan gelen suyun kesilmesiyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, DSİ'nin 8 Eylül tarihi itibarıyla baraj suyunu tarımsal sulama için kullanmaya başladığı ve bu nedenle Bodrum'a su sevkiyatının durdurulduğu belirtildi. Belediye, bu beklenmedik gelişme karşısında su dağıtımını kesintisiz sürdürebilmek adına dönüşümlü bir sistemin devreye alınacağını ve bu planlı kesintilerin özellikle Bodrum'un merkez mahallelerinde etkili olacağını duyurdu. Kesinti programının detayları ve hangi bölgelerde, hangi saatlerde su kesintisi yaşanacağına dair bilgilerin en kısa sürede halka duyurulacağı ifade edildi.