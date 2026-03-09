Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Görev uçuşu sırasında düştü

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri helikopterin rutin görev uçuşu sırasında teknik bir arıza yaşadığı ve bu nedenle düştüğü bildirildi. Olayın ardından bölgede arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

İki askerin hayatını kaybettiği açıklandı

Kazaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, helikopterde bulunan iki askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Savunma Bakanlığı, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Teknik arızanın kaynağının belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Resmi açıklama geldi

