Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde artan dolandırıcılık girişimleri üzerine radyo ve televizyon yayıncılarına yönelik önemli bir uyarı yaptı. Kurum, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in adı kullanılarak yayın kuruluşlarının telefonla aranıp “yardım”, “bağış” ve benzeri gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunu açıkladı.

RTÜK, söz konusu aramaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılıktır”

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamada, dolandırıcıların kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi ya da RTÜK personeli olarak tanıttıkları ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“RTÜK ve RTÜK başkanının adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Aramaları yapan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir.”

RTÜK suç duyurusunda bulundu

RTÜK, sahte aramaları yapan kişi ya da kişiler hakkında gerekli suç duyurularının yapıldığını ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı. Kurum, sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek tüm yayın kuruluşlarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yayıncılara dikkat çağrısı

RTÜK, tüm medya kuruluşlarına yönelik çağrısında, bilinmeyen numaralardan gelen benzer taleplerle karşılaşılması halinde gerekli bildirimlerin yapılmasını ve dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi için duyarlılık gösterilmesini istedi.