Antalya’nın Serik ilçesinde bir ilkokulda yaşanan olay, çocuklar arasındaki şiddetin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Merkez Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen kız ve erkek öğrenci grubunun, bir kız öğrenciyi tekme ve yumruklarla darbettiği ortaya çıktı. Olay sırasında bazı öğrencilerin şiddet anlarını cep telefonuyla kaydettiği belirlendi.

Darbedilen öğrenci durumu ailesine anlatınca aile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesinde çekilen görüntülere ulaştı ve tespit edilen 11 öğrenciyi ifadeye çağırdı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından çocuklar serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Ailenin şikâyeti üzerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Görüntüler, şiddetin sistematik şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Kaydedilen videolarda, kız ve erkek öğrencilerden oluşan grubun önce tehdit ettiği kız öğrenciyi tekme ve yumruklarla darbettiği, yere düşürdükten sonra da tekmelediği görüldü. Bir öğrencinin kızın saçından tutup sürüklediği anlar da görüntülere yansıdı.

Videoda ayrıca bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazı öğrencilerin ise “İyi vur”, “Kafasını yere çarp”, “Vurun acımayın” sözleriyle saldırıyı teşvik ettiği duyuldu.