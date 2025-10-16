Son Mühür- Yapımcılığını Content Turkey ve 6.His’in üstlendiği, yönetmenliğini Orçun Benli’nin yaptığı “Mitoloji Mafyası”, 21 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Mitolojik ögeleri mafya dünyasıyla buluşturan film, absürt mizah tarzı ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı komedilerinden biri olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Mitoloji ile Mafya Dünyası aynı hikayede

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından kaleme alınan film, antik mitolojiyi günümüz suç dünyasının içine yerleştiriyor.

“Mitoloji Mafyası”, iki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik bir heykel üzerinden gelişen olaylar zincirini eğlenceli ve tempolu bir dille aktarıyor.

Yanlışlıkla serbest kalan Tanrı Priapos

Filmde Peker (Burak Serdar Şanal) ve Ati (Anıl Çelik) isimli iki hırsız, çaldıkları heykelin içinden binlerce yıldır hapsolmuş mitolojik tanrı Priapos’u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla özgürlüğüne kavuşturur.

Priapos, karşılığında onlara bir dilek hakkı vaat eder. Ancak Priapos’u ait olduğu yere geri götürmeye çalışırken kendilerini tarihi eser kaçakçıları, mafya babaları ve türlü belaların içinde bulurlar. Bu yolculuk, izleyiciyi kahkaha dolu bir maceraya sürüklüyor.

Güçlü kadro, efsane isimler

“Mitoloji Mafyası”nın başrollerinde Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Mustafa Üstündağ, Eray Özbal, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Faruk Peker, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi usta oyuncular da bulunuyor.

Yeşilçam efsaneleri 40 yıl sonra yeniden bir arada

Türk sinemasının unutulmaz kötü karakterlerine hayat veren Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984 yapımı “Kayıp Kızlar” filminden tam 40 yıl sonra aynı projede buluşuyor.

Üçlüye Yeşilçam’ın bir başka efsane ismi Faruk Peker de katılıyor. Bu nostaljik buluşma, film için ayrı bir merak unsuru yaratıyor.

Çekimler Çanakkale’den İstanbul’a uzandı

Film, Çanakkale Geyikli’de başlayan çekimlerin ardından İstanbul’da tamamlandı. Kazdağları’nın eşsiz doğası, antik mağaralar ve İstanbul’un tarihi bölgeleri filmde dikkat çekici bir atmosfer yaratıyor.

Yönetmen Orçun Benli, mekan seçimiyle ilgili olarak “Hikayenin ruhunu taşıyacak doğal alanlar aradık. Mitolojiyle iç içe geçmiş yerlerde çekim yapmak filme ayrı bir derinlik kattı.” ifadelerini kullandı.

Vizyon tarihi 21 Kasım

Komedi ve macerayı harmanlayan “Mitoloji Mafyası”, 21 Kasım’da tüm Türkiye’de sinemalarda olacak. Hem Yeşilçam nostaljisi hem de çağdaş mizah anlayışıyla film, sinema izleyicilerine eğlenceli bir kaçış vaat ediyor.