Son Mühür- RTÜK, Sözcü TV’de yayınlanan Türkiye’nin Sözü programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın iktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik ifadelerini değerlendirdi. Üst Kurul, söz konusu açıklamaların “temelsiz itham ve şüphe oluşturan, eleştiri sınırlarını aşan” ifadeler içerdiğini belirledi.



Bu nedenle kanala, 6112 sayılı Kanun’un 8/1-ç bendinde yer alan “eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü veya iftira niteliğinde ifadeler içerilemez” hükmünün ihlali gerekçesiyle para cezası uygulanmasına karar verildi.

EDESSA TV’ye “milli değerlere aykırılık” değerlendirmesi

Toplantıda ele alınan bir diğer dosya, EDESSA TV’de yayımlanan Gezgin Mikrofon programında Ani Harabeleri’ne ilişkin kullanılan ifadeler oldu. RTÜK, sunucu Filiz Aslan’ın “vandal kültür” vurgusunun 6112 sayılı Kanun’un 8/1-f bendindeki “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olamaz” ilkesini ihlal ettiği sonucuna vardı. Bu kapsamda EDESSA TV’ye idari para cezası verildi.

TLC’ye “müstehcenlik” cezası

TLC’de yayınlanan The Devil’s Advocate (Şeytanın Avukatı) filminde müstehcen öğeler içeren sahnelerin yer alması da Üst Kurul gündemine taşındı. RTÜK, yapımın 6112 sayılı Kanun’un 8/1-n bendindeki “müstehcen olamaz” hükmünü ihlal ettiğine hükmederek kanala para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Metro FM’e “uyuşturucu kullanımına özendirme” cezası

Onur Yar’ın sunduğu Metro Morning programında bir dinleyicinin “Bütün uyuşturucuları en az bir kere denememekten dolayı pişman olurdum” mesajının gülerek okunması da değerlendirmeye alındı. RTÜK, sunucunun mesajı uyarı veya bilinçlendirme amacı olmaksızın aktarmasının 8/1-h bendini ihlal ettiğini belirterek Metro FM’e idari para cezası verdi.

Burhaniye Radyo Ses’e “haksız çıkar sağlama” yaptırımı

Son olarak Mahkum Özel programında hükümlü ve tutukluların mesajlarının okunması, koğuş bilgilerinin paylaşılması ve üçüncü kişilere radyo aracılığıyla mesaj iletilmesine olanak sağlanması incelendi.



RTÜK, programın “şifreli mesaj iletme riski” taşıdığı ve abonelik/üyelik adı altında haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bu nedenle Burhaniye Radyo Ses’e, 8/1-j bendindeki “haksız çıkarlara hizmet eden yayın yapılamaz” hükmü doğrultusunda idari para cezası kesildi.