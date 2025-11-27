Petrol Ofisi Grubu, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Kenan Doğulu ile yaptığı uzun süreli marka yüzü anlaşmasını ilk reklam filmiyle duyurdu. Yeni dönemin ayrıntıları, Kenan Doğulu’nun yanı sıra Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, CMO’su Murat Zengin ve kampanyanın yaratıcı sürecini yürüten TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu’nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

“Daha çevik, daha inovatif bir döneme giriyoruz”

Toplantıda konuşan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, şirketin büyük dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Petrol Ofisi Grubu için yeni bir dönem başlıyor. bp satın alımını tamamladık, entegrasyon sürecinin sonuna yaklaştık. Sektördeki liderliğimizin gücüyle daha çevik, daha inovatif ve daha dinamik bir yapıya geçiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki yaklaşık 2 bin 700 istasyonumuzun enerjisini, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan Kenan Doğulu’nun üretkenliğiyle buluşturduğumuz için çok mutluyuz.”

Kampanyanın stratejisi: Performans ve yaşam enerjisinin birleşimi

Petrol Ofisi Grubu CMO’su Murat Zengin, kampanyanın yalnızca bir reklam çalışması olmadığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“İlk kampanyamızı V/Max ürünümüzün yeniden lansmanına ayırdık. Fakat bundan daha fazlasını hedefliyoruz. Performans kavramını hayatın enerjisiyle birleştirerek gerçek hikâyelerden beslenen filmler ve aktivasyonlar tasarlayacağız. Anadolu genelinde konser projeleriyle gençlere ve geniş kitlelere ulaşacağız. Hizmetlerimizin yanı sıra insanları sanatla buluşturmayı da önemsiyoruz. Onlara unutulmaz anlar yaşatmak bizim için çok değerli.”

Kenan Doğulu: “Herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak bir hikâye”

Markanın yeni yüzü Kenan Doğulu, iş birliğinin kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle aktardı:

“Müziğin birleştirici gücünü yolculukların enerjisiyle buluşturduğumuz uzun bir yola başlıyoruz. Türkiye’nin her noktasına dokunan böyle köklü bir markayla aynı hikâyede buluşmak benim için çok kıymetli. İlk reklam filmimizin çıkış noktası sahnede yaşadığım gerçek bir anıydı. Bu samimi hikâyeyi ekrana taşıyarak sadece bir kampanya değil, herkesin kendinden izler bulabileceği sıcak bir anlatı oluşturduğumuza inanıyorum.”

TBWAIstanbul: “Artık sadece ürün anlatmak yeterli değil”

Kampanyanın yaratıcı sürecini yöneten TBWAIstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, tüketici beklentilerini merkeze alan yeni yaklaşımı şöyle anlattı:

“Markanın dönüşüm sürecinde ‘tüketici bizden ne bekliyor?’ sorusunun peşine düştük. Ürünü anlatmak artık tek başına yeterli değil. Hayata dokunmak, tüketicinin yolculuk hikâyesine ortak olmak ve duygusal bağ kurabilmek çok önemli. Kenan Doğulu’nun Türkiye’de bıraktığı güçlü etki, bu iş birliğini doğal bir yol arkadaşlığına dönüştürdü.”

Gerçek bir konser anısından ilham alan reklam filmi

29 Kasım’da yayımlanması planlanan reklam filmi, Kenan Doğulu’nun sahnede yaşadığı gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlandı. Kampanyanın ilk adımı ise sanatçının filme özel bestelediği “Ne istersen o” şarkısının dijital platformlarda yayınlanması oldu. Şarkı kısa sürede büyük beğeni toplayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Türkiye koşullarına özel geliştirilen yeni V/Max tanıtıldı

Toplantıda, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) tarafından geliştirilen yeni nesil performans yakıtı Yeni V/Max hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Geliştirilen formül;

yüzde 32’ye kadar tork artışı,

yüzde 26’ya kadar güç artışı

ve yüzde 5’e varan ivmelenme artışı

sağlayarak araçların tüm yol koşullarında performansını üst seviyeye taşımayı hedefliyor.