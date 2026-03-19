CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Gürlek’in uygulamalarına yönelik eleştirilerini, doğrudan ailesine hitap ederek dile getirdi.

“Vicdan ve insaf vurgusu”

Özel, konuşmasında Gürlek’in görev anlayışını sert sözlerle eleştirerek, kamu gücünün adil kullanılmadığını öne sürdü. İddialarını “vicdan” ve “insaf” kavramları üzerinden dile getiren Özel, yürütülen süreçlerin siyasi amaç taşıdığını savundu.

“Özel hayat ve iletişim iddiası”

CHP lideri, bazı soruşturmalarda kişisel verilerin incelendiğini ve özel yazışmaların kamuoyuna yansıtıldığını iddia etti.

Özel şu ifadelerde bulundu:

“Amcacım, senin oğlanda utanmak yok, sıkılmak yok. Milletin cep telefonunu alıyor, içinde mahrem yazışma arıyor, onu basına sızdırıyor.

Amcacım bir evlat yetiştirmişsin ama senin bu oğlanın duru durağı yok, kimseye acıdığı yok, Allah'tan bile korkusu yok. Gizli tanık buluyor, onun lafıyla tutuklama yapıyor. O gizli tanık vazgeçince, aynı ifadeyi kopyalayıp başka bir gizli tanığa yazıyor.

Amcacım, senin oğlan kadına, 'Ekrem'e iftira at, evinde git rahat yat, yoksa sana güle güle' diyor. Senin oğlanın kumpasında imza atmayanı Türkiye'nin öbür ucuna yolluyorlar.

Amcacım, Mehmet Murat Çalık lenfoma ile boğuşuyor, Bülent Arınç'a kadar herkes serbest kalmasını istiyor, senin oğlan 'İtirafçı olsun bırakayım' diyor.

Ben amcamın ellerinden öperim de, amcacım senin oğlan bildiğin gibi değil. Senin oğlan kul hakkına giriyor."