Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda bu sene artış yapılmayan bayram ikramiyeleri üzerinden emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde iktidarı eleştirdi.

Hasan Karal: Emeklimizin bayramda mahcup olması, hepimizin vicdanında bir eksikliktir

Yıllarca ülkeye hizmet etmiş emeklilerin bugün en temel ihtiyaçlarını bile karşılarken zorlandığını vurgulayan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, “Ne yazık ki bugün birçok emeklimiz bayrama buruk giriyor. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımız, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Bu tablo, bayramın ruhuyla bağdaşmıyor Yüksek enflasyon karşısında eriyen gelirler ortadayken, bayram ikramiyesine zam yapılmaması milyonlarca emeklimizde ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu.

Emeklilerimiz, en azından geçen yıl aldıkları ikramiyenin güncellenmesini umut ediyordu ancak hükümet bunu çok gördü. Emeklilere bayram ikramiyesini çok gören ey iktidar: Ne olurdu emeklimizi sevindirseydiniz? Ne olurdu torununun yanında mahcup etmeseydiniz? Ne olurdu çocuğunun karşısında başını öne eğdirmeseydiniz? Bu mesele birkaç bin lira meselesi değildir. Bu, doğrudan insan onuru ile ilgilidir. Emeklimizin bayramda mahcup olması, hepimizin vicdanında bir eksikliktir.” diye konuştu.

“Ali Babacan’ın ortaya koyduğu politikalarla Türkiye yeniden istikrara kavuşur”

Son olarak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ortaya koyduğu politikalarla vatandaşın refahının artacağını savunan Karal, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Güven veren, şeffaf ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışıyla bu sorunları çözmek mümkündür. Sayın Ali Babacan’ın ortaya koyduğu politikalarla Türkiye yeniden istikrara kavuşur, vatandaşın refahı artar.

Çünkü biz, insanların bayramı gerçekten bayram gibi yaşayabildiği bir Türkiye’yi mümkün görüyoruz. Bayram sevincimizin gölgesiz, eksiksiz ve herkes için hissedilir olması gerekir. Paylaştıkça çoğalan bir mutluluğun, dayanışmayla büyüyen bir huzurun bayramı olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerin; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”