Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kuruma yönelik eleştirilere ve Tele1'e uygulanan ceza üzerinden yürütülen tartışmalara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Şahin, "Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir" dedi.

Yasalara dayanan kararlar vurgusu

RTÜK Başkanı Şahin, açıklamasında kurumun meşruiyetini yasalardan aldığının altını çizdi. "Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bazı kesimlerin "yargısız infaz" yaptığını ve gerçekleri görmezden geldiğini belirtti. Tele1'e uygulanan beş günlük yayın durdurma cezasının, 6112 sayılı Kanun'un "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme veya nefret duyguları oluşturma" hükmünün ihlali nedeniyle verildiğini söyledi. Şahin, bu kararın ısrarlı yapıcı uyarılara rağmen alındığını da ekledi.

"Sorumlu yayıncılık" ve "Darbe" tartışması

Ebubekir Şahin, RTÜK'ü hedef alanlara eleştiri yönelterek, bazı sözlerin basın ve düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sorguladı. Şahin, "15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi", "Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" ve "Bu darbeyi bir fırsata çevirip Cumhuriyet'i imha etti" gibi ifadeleri örnek gösterdi. Bu tür ifadelerin toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edip etmediğini, sorumlu yayıncılıkla bağdaşıp bağdaşmadığını sordu.

"Konu basın özgürlüğü değil"

Şahin, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile 'Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum' diyenlere tek bir eleştiri getiremeyenlerin, bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK’ü hedef almasını gayet iyi anlıyoruz." Şahin, bu eleştirilerin altında yatan asıl sebebin basın özgürlüğü ya da ifade hürriyeti olmadığını, "Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun" düşüncesi olduğunu ileri sürdü. Açıklamasının sonunda ise RTÜK'ün Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.