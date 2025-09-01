Son Mühür - Instagram, reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar için yeni bir abonelik sistemi tanıttı. Aylık 2 milyar ve günlük 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan platform, bu ücretli modelle kullanıcılara reklamsız bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İşte kullanıcıların gördüğü abonelik ekranı:

Instagram’ı reklamsız kullanmak için aylık 7,99 €’dan başlayan fiyatlarla abone ol. Verilerin reklam amaçlı işlenmeyecektir.

'Reklamlarla ücretsiz kullan' bildirimi

Instagram’ı ücretsiz kullanırken, kişiselleştirilmiş reklamlar sayesinde ürün ve markaları keşfedebilirsin. Verilerin reklam amaçlı işlenecektir. Daha sonra ise daha az kişiselleştirilmiş reklamlar görme seçeneğin olacak. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, aylık 7,99 Euro ödeyerek Instagram’ı reklamsız kullanma imkanına sahip olacak. Güncel kurla bu ücret Türkiye’de yaklaşık 384 TL’ye denk geliyor.