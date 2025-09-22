Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayınlanan alt yazıya sert sözlerle tepki gösterdi. Alt yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aynı cümlede mukayese edilmesini eleştiren Şahin, bu durumu “ahlaksızlık ve hadsizlik” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Konuya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, “Masum insanların faili Netanyahu ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı alt yazıda yan yana getirilmesi; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu skandal hata ile açıklanamaz”

Şahin, söz konusu yayın için “basit bir hata ya da sorumsuzluk” ifadesini reddederek şu görüşlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek, basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur. Bu skandal, hata ya da ihmalle açıklanamaz.”

“En ağır yaptırımlar uygulanacak”

RTÜK Başkanı, devletin en üst makamına yöneltilen bu saygısızlığın hesabının sorulacağını belirterek, “En ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Devletimizin vakarını ve Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürdüğü onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz” dedi.

“Türkiye’nin kararlı dış politikası gölgelenemez”

Açıklamasında Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumuna da dikkat çeken Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini” vurguladı. Hiç kimsenin Türkiye’nin dış politikadaki kararlılığını gölgeleyemeyeceğini söyleyen Şahin, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” notuyla paylaşımını sonlandırdı.