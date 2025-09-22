Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan, Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi çalışmaları hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Bakan Işıkhan tarih verdi

Ensonhaber’in YouTube yayınında konuşan Bakan Işıkhan, “Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı belirtmek isterim. 2028 yılından önce esnafımıza 7 bin 200 gün müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için bakanlık olarak çalışmalarımız sürüyor” dedi. Işıkhan, söz konusu düzenlemenin 25 yıl olan emeklilik süresini 20 yıla indireceğini ve bu vaadin halk için önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

Kapsam belirleniyor

Bakan Işıkhan, düzenlemenin kapsamı hakkında da açıklamada bulundu: “Burada esnaf derken sadece küçük esnaf mı yoksa tüm esnafı mı kapsayacağımızı belirlememiz gerekiyor. Bu değerlendirmeyi yaparak Maliye Bakanlığı ile birlikte süreci netleştireceğiz. Esnafımızın prim ödeme konusunda yaşadığı güçlükleri göz önünde bulunduruyoruz; prim tahsilat oranı diğer SSK’lılara göre düşük.”

Nihai hedef 2026

Işıkhan, çalışmaların önümüzdeki aylarda sonuçlanacağını belirterek, “Hedefimiz 2026 yılının ilk veya ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmek” dedi.

TESK Başkanı müjdeyi hatırlattı

Daha önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü indirim müjdesinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Palandöken, prim günlerini doldurmuş esnaf ve sanatkarların sadece sağlık primi ödemesi yapmasının yeterli olacağını dile getirmişti.

SSK ile Bağ-Kur arasındaki fark

SSK’dan emekli olmak için 7 bin 200 gün prim yeterliyken, Bağ-Kur’lular için bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor. Bu durum, Bağ-Kur’lu esnaf için yaklaşık 5 yıl fazladan prim ödemesi anlamına geliyor. Uzun yıllardır birçok Bağ-Kur’lu, emeklilik süresini kısaltmak için SSK’ya geçiş yaparak farkı kapatmaya çalışıyor.