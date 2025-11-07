Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Deniz Yıldızı Rotary Kulübü, Ege’nin köklü tarihini yaşatmak ve kültürel değerleri görünür kılmak amacıyla Tire’ye kültür gezisi düzenledi. Tarih sahnesine Aydınoğulları Beyliği’nin merkezi olarak çıkan Tire, Rotary üyelerine zengin tarih, sanat ve lezzet dolu bir gün sundu.

Tarih ve zanaatla buluşma

Sabah İzmir’den hareket eden kulüp üyeleri, Derekahve Mesire Alanı’nda doğanın içinde kahvaltı yaparak güne başladı. Ardından rehber eşliğinde Tire Kent Müzesi, Kuvayı Milliye Müzesi ve Yoğurtçuoğlu Külliyesi ziyaret edildi. Tarihi çarşıda urgancılar, keçeciler ve nalıncılar atölyeleri gezilerek geleneksel zanaatların yaşatıldığı alanlar incelendi. Bedesten ve Ali Efe Hanı’ndaki kısa molalar, ilçenin tarihî atmosferini hissettirdi.

Necip Paşa Kütüphanesi büyüledi

Gezinin en özel durağı, 1831’de inşa edilen ve el yazması koleksiyonuyla Türkiye’de tek olan Necip Paşa Kütüphanesioldu. Rotary üyeleri, rehberler eşliğinde küçük gruplar hâlinde kütüphaneyi gezerek Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık el yazması eserleri yakından inceledi.

Sanatla iç içe: “Zamanın İzinde” sergisi

Katılımcılar ayrıca Kutuhan’daki sanatçı Nazlı Özyurtlu’nun “Zamanın İzinde” adlı sergisini ziyaret etti. Beledi dokuma, keçe ve halı motiflerinden ilham alan yağlı boya ve akrilik eserler, Rotary üyelerinin yoğun ilgisini gördü.

Tire mutfağıyla gün tamamlandı

Günün son durağı Kaplan Köyü oldu. Bölgenin yöresel lezzetleri eşliğinde düzenlenen akşam yemeğinde sohbet ve dayanışma ön plana çıktı. Gün batımı eşliğinde gerçekleşen buluşma, katılımcıların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

“Kültürümüzü geleceğe taşıma sorumluluğundayız”

İzmir Deniz Yıldızı Rotary Kulübü Başkanı Tevfik Turna, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Rotary olarak topluma hizmet kadar kültürel mirasın korunmasına da önem veriyoruz. Tire, tarih ve geleneğin iç içe yaşadığı bir yer. Bu gezide tarihimizin izlerini sürerken kültürel değerlerimizi geleceğe taşımanın önemini bir kez daha gördük.”

Gelenekten geleceğe bir köprü

Tarih, sanat ve paylaşımı buluşturan bu özel etkinlik, Rotary’nin kültürel mirası koruma misyonunun güçlü bir örneği olarak öne çıktı.