Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi’nin her pazar düzenlediği Üretici Pazarı bu hafta yazar ve sunucu Yekta Kopan’ı ağırlayacak. Kopan, “Günümüzde Okur Olmak” söyleşisi ve imza etkinliği ile edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Edebiyat ve yerel üretim aynı çatı altında

Efes Selçuk Belediyesi’nin Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde her pazar kurduğu Üretici Pazarı, hem doğal ve yerel ürünleri tüketiciyle buluşturuyor hem de kültür–sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu hafta pazarın konuğu, yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan olacak. Etkinlik kapsamında Kopan ile söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek.

“Günümüzde okur olmak” konuşulacak

9 Kasım Pazar günü saat 12.00–13.00 arasında yapılacak söyleşide Yekta Kopan, okuma kültürünün günümüzdeki yeri ve önemine dair görüşlerini paylaşacak. Programın ardından Kopan, çok satan kitapları arasında yer alan “Belki Yaz Erken Gelir” için imza etkinliği düzenleyecek.

Ziyaretçilere kültür ve lezzet dolu bir gün

Etkinliğe katılanlar, Yekta Kopan ile edebiyat üzerine sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. Aynı zamanda pazar alanında yer alan üreticilerin doğal ve yerel ürünleriyle keyifli bir gün geçirecek.