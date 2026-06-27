Son Mühür/Hüseyin Demir “Medya Birleşirse Türkiye Büyür” anlayışıyla internet medyasını ortak bir çatı altında buluşturan TİMBİR’in genel kurul programı Ankara’da düzenlendi. Bugünü ve yarını inşa etmek isteyen TİMBİR; toplumsal fayda projeleriyle güçlü iletişimin adımlarını atıyor. Doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla hareket eden kuruluş dijital yayıncılıkta ve sektör alanında hızla ilerliyor. Ürettiği projelerle Türkiye’de internet medyasının kurumsallaşmasını sağlıyor.

“TİMBİR’den Hakan Kandemir’e önemli görev”

Türkiye’nin sesi olan TİMBİR, ortak akıl ve ortak iradeyle mesleki dayanışmayla güçleniyor. Açılış konuşmalarında TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan mesleki dayanışma için önemli mesajlarda bulundu. Mesleki sorunlar, dezenformasyon, haberin doğruluğu ve güvenirliği, medyanın dijitalleşmesi gibi önemli konulara değinildi. Kandemir Medya Grubu'nun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kandemir, TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

"Güçlü yerel medya güçlü demokrasi"

Medyanın güçlenmesi için var gücüyle çalışacaklarını belirten Hakan Kandemir, “Medyanın kazanımlarını artırmak, sektörümüzün geleceğini daha güçlü inşa etmek için çalışacağız. Hem imtiyaz sahiplerinin hem de emek veren ekip arkadaşlarımızın çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirmek adına var gücümüzle mücadele edeceğiz. Güçlü yerel medya, güçlü demokrasi demektir. Bizde doğru, güvenilir ve nesnel habercilik için çalışmalarımıza devam edeceğiz. TİMBİR Yönetim Kurulu olarak medyamızı her zaman güçlü bir şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yerelin sesini merkeze taşıdık”

TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, “TİMBİR’in ikinci genel kuruluna hoş geldiniz. Kısa sürede internet medyasının ortak sesi olduk… 81 ilde 12 farklı ülkede güçlü bir aileye dönüştük. Üç yıllık bir eğitimin muhasebesini yapıyoruz. Göreve geldiğimizden beri yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Güçlü iletişim ortak kararla olur. Yerelin sesini merkeze taşıdık. Dijital şiddetle mücadelede, medya okuryazarlığına ve etik mücadelede toplumsal fayda sağlayan projelere imza attık” diye konuştu.

“TİMBİR internet medyasını kurumsallaştırıyor”

TİMBİR’in güçlü altyapısıyla internet medyasını kurumsallaştırdığını belirten Süleyman Basa, “Gazetecileri, akademisyenleri aynı masada buluşturduk. Yerelden merkeze haber akışını sağlayarak haberi ulusal ve uluslararası bir ağ sağladık. Medya kuruluşlarımızın dijital dönüşümünde önemli bir altyapı hazırlıyoruz. TİMBİR akademiyi çok önemsiyoruz. Sektörde önemli olan problem vasatla niteliği ayırmak gerekiyor. Akademi çalışmamızla birlikte Türkiye’nin 7 bölgesinde internet medyasının gelişimini katkı sağladık. Devletimizin dezenformasyon ile mücadelesinde önemli adımlar attık. Güvenli internet takip sistemiyle haber sitelerinin güvenirliğini sağladık. Sektörü geliştirmek için haber teliflerini korumak istedik. Avrupa’dan Balkanlara, Kafkaslara kadar geniş bir yelpazede çalışmaları yürüttük. TİMBİR, güçlü altyapısıyla internet medyasının kurumsallaştırıyor” şeklinde konuştu.

“Medya birleşirse doğru bilgi güçlenir”

Medyada birlik ve beraberlik mesajlarını ileten Başkan Basa, “Bugün dijital platformlarda reklam kaynaklarının önemli bir kısmı yurtdışına gönderiliyor. Güçlü bir reklam ağı ile Türk internet medyasına kazandırabilir. Güçlü medya güçlü ekonomi altyapıyla olur. Medyanın gücünü artırılmalıyız… Medya birleşirse doğru bilgi güçlenir, demokrasi güçlenir, ülkemiz güçlenir. TİMBİR yönetimini kutluyorum. Ortaya koyduğu meslek örgütlerinin birlik ve beraberlik mesajını kutluyoruz” dedi.

“Türkiye için milli mesele”

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, “Türkiye'deki bu meslek ruhunun salonda görüyor olmak gerçekten beni de mutlu etti. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği olarak bizler, ben ve sayın masada yönetim kurulu ve başkan yardımcımız olarak bizler çok yakın zamanda, uzun süredir devam eden ve köklü bir meslek birliğinin yeni yönetim kurulu üyeleriyiz… Radyo, televizyon alanında ve internet ve geleneksel medyada bizler göreve gelir gelmez bizde biz boş durmadık; Türkiye'nin dijital radyo ve televizyon alanında dijital altyapısını kurduk. Çok yakın zamanda inşallah büyük bir lansmanla Türkiye'de artık yerel radyonun; hava, internet ve bütün alanlardaki yayınların tamamının ölçümlenebilir, raporlanabilir halde sunumunu ve altyapısını hazırladık arkadaşlar. Çünkü biz geldiğimizde gördük ki yerel radyo bitmek üzere. Türkiye açısından milli bir mesele. Yerel radyonun, yerel televizyonun, yerel medyanın, internetin yaşaması; hem radyo, televizyon hem internet hem yeni iletişim mezunu gençlerimiz açısından istihdam alanlarının kapandığını gördük” ifadelerini kullandı.