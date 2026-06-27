Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanırken, kısa süre önce görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güç, CHP Grup Başkanı, Genel Başkanlık görevi iptal edilen Özgür Özel’in 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği büyük İzmir programı için tüm İzmirlilere ve partililere birlik, beraberlik ve katılım çağrısı yaptı. Görevden alınmasına rağmen parti çalışmalarına ve liderine desteğini net bir dille ortaya koyan Çağatay Güç, İzmir buluşmasının demokrasi ve halk iradesi adına büyük bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

"Umudu büyüteceğiz, dayanışmayı güçlendireceğiz"

Özgür Özel’in İzmir programının detaylarını paylaşarak vatandaşları davet eden Çağatay Güç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 29 Haziran Pazartesi günü İzmir’de hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu büyük buluşmayla; umudu büyüteceğiz, dayanışmayı güçlendireceğiz, demokrasiye ve halk iradesine birlikte sahip çıkacağız. Ülkemizin geleceğini karanlıktan birlikte çıkartacağız. Milletimizle birlikte el ele, kucaklaşarak ülkemizi yeniden barışın, adaletin ve cumhuriyetin ülkesi yapacağız."

Adres hem yeni il binası hem Gündoğdu Meydanı

Çağatay Güç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek program kapsamında tüm İzmir halkını iki önemli noktaya davet etti. Güç, "Bu büyük günde tüm hemşehrilerimizi yeni İzmir İl Başkanlığımıza ve Gündoğdu Meydanı'na davet ediyoruz" diyerek, 29 Haziran Pazartesi günü gövde gösterisi yapılacağının sinyalini verdi.