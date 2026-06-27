İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde, çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle makilik ve otluk alanlara doğru ilerledi.

Henüz çıkış sebebi tam olarak belirlenemeyen yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler hızla büyüdü

Çöplük alanda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da yardımıyla hızla yayıldı. Alevler kısa süre içerisinde çöplük alanın dışına çıkarak otluk ve makilik alanlara yayıldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarının ardından, itfaiye ve orman ekipleri hızla olay yerine intikal ederek çalışmalara başladı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler adeta zamanla yarışıyor. Yangın bölgesine sevk edilen 2 uçak ve 3 helikopter, alevlerin üzerine yukarıdan yoğun bir şekilde su boşaltarak söndürme çalışması gerçekleştiriyor.

Karadan ise 10 arazöz ve 2 dozerle çalışmalar sürdürülüyor. Dozerler yangının çevresinde bir set oluşturmaya çalışırken, arazözler de hem alevleri söndürüyor hem de çevre emniyetini gerçekleştiriyor.

