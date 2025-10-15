Son Mühür - 2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu maçında Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın 8. dakikasında Attila Szalai’nin golüyle Macaristan öne geçti. Ancak Portekiz, yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 22. ve 45. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1’lik üstünlüğü sağladı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Dominik Szoboszlai, 90+1’de fileleri havalandırarak skoru eşitledi ve bu gol, Portekiz tarafında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Tarihi an

Cristiano Ronaldo, maçta kaydettiği iki golle sadece karşılaşmanın değil, eleme tarihinin de en golcü oyuncusu unvanını kazandı. Toplamda 41 gole ulaşan yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçlarında bu alanda lider konuma yükseldi. Süper Lig'den isimler sahadaydı Portekiz cephesinde Nelson Semedo, 90 dakika sahada kalarak Ronaldo’nun ilk golüne asist yaptı. Macaristan’da ise Roland Sallai ve Attila Szalai maçı baştan sona sahada tamamladı. Szalai, takımının ilk golünü atarak savunmadan hücuma önemli bir katkı sağladı. Grupta son durum Bu beraberliğin ardından Portekiz’in puanı 10’a, Macaristan’ınki ise 5’e yükseldi. Bir sonraki maç haftasında Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti’ne konuk olacak; Macaristan ise Ermenistan deplasmanında sahaya çıkacak.