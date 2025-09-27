Son Mühür - Suudi Arabistan Ligi'nin 4. haftasında büyük bir heyecana sahne olan mücadelede, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr, Karim Benzema’nın formasını giydiği Al Ittihad deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Al Nassr, haftayı zirvede tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un yönetimindeki Al Nassr, zorlu rakibi Al Ittihad karşısında üstün bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet gollerini Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo kaydetti. Ronaldo, attığı golle zaferde başrolü üstlendi.

946 gole ulaştı

Kariyerinde 1000 gol hedefine ulaşmak isteyen Cristiano Ronaldo, Al Ittihad’a attığı golle toplam gol sayısını 946’ya çıkardı. Portekizli yıldız, bu hedefe ulaşmak için 54 gole daha ihtiyaç duyuyor. Bu galibiyetle Al Nassr puanını 12’ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Al Ittihad ise 9 puanda kalarak üst sıralar yarışında önemli bir kayıp yaşadı.