Bu sonuçla Al Nassr puanını 55’e yükselterek Al Hilal’i geride bırakıp liderliğe yükseldi. Al Hilal ise Al Ittihad ile 1-1 berabere kalmasının ardından ligde ikinci sıraya geriledi. Al Hazm, 24 puanla 12. basamakta kaldı.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı gollerle 500. sayıya ulaşarak kariyerinde bir rekor daha kırdı. Toplam gol sayısını 964’e çıkaran Portekizli yıldızın 1000 gol hedefine ulaşmasına 36 gol kaldı.

Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’da kalmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum."