Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Portekiz Premier Ligi’nin 23. haftasında Benfica, sahasında AVS’yi konuk etti. Zayıf rakibi karşısında hata yapmayan Jose Mourinho’nun öğrencileri, ilk yarıda attıkları 3 golle 3 puana uzandı.

Alexander Bah ve Enzo Barrenechea’nın golleriyle karşılaşmada 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Benfica’da, ilk yarının son dakikalarında sahneye Beşiktaş’ın eski yıldızı Rafa Silva çıktı. Portekizli futbolcu, Benfica’daki ikinci döneminde ilk golünü kaydetti.

Sosyal medyada gündem oldu

Mücadelenin 43. dakikasında ceza sahası içinde rabona vuruşuyla topu ağlara gönderen Rafa Silva’nın golü, maçın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Estetik gol, çok sayıda beğeni alırken dünyaca ünlü futbol sayfaları tarafından da paylaşıldı.