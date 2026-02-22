Son Mühür- Bu sezon beklentilerin uzağına kalan 76ers, sezonun hayal kırıklığı yaşayan ekipleri arasında yer alan Pelicans'a konuk oldu.

Milli basketbolcumuz Adem Bona 21 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve 1 blokla kapattı.

Rakibine 126-111'lik skorla boyun eğen 76ers'de Tyrese Maxey 27 sayı, 3 ribaund, 7 asist, 5 top çalmalık etkileyici bir performans ortaya koymasına rağmen yenilgiye engel olamadı.

Ev sahibi Pelicans'da Jordan Poole 23, Zion Willams ise 21 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.



Spurs, Kings'i rahat geçti...



Bu sezon Victor Wembenyama'nın liderliğinde şampiyonluk yarışının en iddialı ekiplerinden biri haline gelen Spurs evinde Kings'i ağırladı.

139-122'lik skorla Spurs'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Wembenyama, 28 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 4 blokla oynadı.

Kings'de DeMar DeRozan ve Keegan Murray 20 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Knicks-Rockets: 108-106

Bulls- Pistons: 110-126

Pelicans-76ers: 126-111

Heat- Grizzlies: 136-120

Spurs- Kings: 139-122

Suns- Magic: 113-110