Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray'ı eli boş gönderen Konyaspor'da, galibiyetin mimarlarından Deniz Türüç önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-0'lık net bir skorla ayrılan yeşil-beyazlı ekipte deneyimli oyuncu, kazanılan üç puanın takım üzerindeki pozitif etkilerini ve gelecek hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Tribün desteği sahadaki enerjiyi ateşledi

Müsabakanın ardından karma alanda soruları yanıtlayan Deniz Türüç, konuşmasına Konyaspor taraftarına özel bir parantez açarak başladı. Tribünlerin yarattığı atmosferin sahadaki mücadele gücünü doğrudan artırdığını vurgulayan yıldız futbolcu, taraftarların kendilerine sağladığı muazzam enerjinin galibiyette kilit rol oynadığını ifade etti. Yeşil-beyazlı camianın sadece iyi günde değil, zor anlarda da takımlarının arkasında durmasının önemine değinen Türüç, bu birlikteliğin ligin kalan kısmında en büyük itici güçleri olacağını belirtti.

İlhan Palut faktörü ve "Efsane" vurgusu

Takımın teknik direktörü İlhan Palut ile olan ilişkilerine ve hocanın takıma kattığı değerlere dikkat çeken Deniz Türüç, başarılı teknik adam hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Palut'u kulüp için bir "efsane" olarak nitelendiren tecrübeli oyuncu, hocalarının sergilediği samimiyetin ve insani değerlerin futbolcular üzerinde çok güçlü bir aidiyet duygusu yarattığını dile getirdi. İlhan Palut ile çalışma fırsatı buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirten Türüç, bu uyumun saha sonuçlarına yansımaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Gelecek hedefi: Başakşehir maçı ve yeni meydan okumalar

Galatasaray karşısında elde edilen zaferin sadece bir başlangıç olduğunun altını çizen Deniz Türüç, rotayı vakit kaybetmeden Başakşehir mücadelesine çevirdiklerini açıkladı. Ligde her müsabakanın kendileri adına ayrı bir hikaye ve "yeni bir meydan okuma" anlamına geldiğini söyleyen Türüç, istikrarlı gidişatı sürdürmek adına Başakşehir deplasmanında da mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacaklarını kaydetti. Her maçın final niteliği taşıdığına inanan deneyimli isim, Konyaspor'un ligdeki iddiasını her hafta daha güçlü bir şekilde kanıtlayacağını vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.