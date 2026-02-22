Son Mühür- All Star arası ne Houston Rockests'a ne de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e yaramamış görünüyor.

Bu yıl ikinci kez All Star kadrosunda yer alan Alperen Şengün, takımının New York Knicks deplasmanında beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.

31 dakika sahada kalan Alperen karşılaşmayı 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 3 blok ve 6 top kaybıyla tamamladı.



Koçu Udoko ve takım arkadaşları için gizli bir sosyal medya hesabından eleştiriler getirdiği gerekçesiyle NBA yönetiminin soruşturduğu Kevin Durant 30 sayıyla Houston'da ayakta kalan isim oldu.

Jabari Smith Jr. 21, Amen Thompson ise 12 sayıyla oynadı.



Towns ve Brunson farkıyla...



Ev sahibi New York'da sezonun başarılı ismi Jalen Brunson 20 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Karl Anthony-Towns ise 25 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1c top çalmayla galibiyette öne çıkan oyuncular olmayı başardı.

Houston bu yenilginin ardından Batı Konferasnsı'nda dördüncü sıraya geriledi.

New York Knicks, Doğu Konferansı'nda Pistons ve Celtics'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.