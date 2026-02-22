Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik randevuda Galatasaray, Konyaspor deplasmanından eli boş dönerken; teknik direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu. Hakem kararlarından Icardi'nin sağlık durumuna kadar pek çok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle iptal edilen gol üzerinden Türk futbolu ve hakem yönetimine dair zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Galatasaray ne olursa olsun kazanmalıydı"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mağlubiyeti değerlendiren Okan Buruk, Konyaspor cephesini tebrik ederek sözlerine başladı. Rakibin hem saha içinde hem de tribünde yarattığı coşkulu atmosferin galibiyette pay sahibi olduğunu ifade eden Buruk, oyunun ilk yarısında skor üretemeseler de savunmada açık vermediklerini belirtti. Mağlubiyetin tek nedenini hakem kararlarına bağlamadığının altını çizen başarılı teknik adam, "Gol kararı aleyhimize olsa dahi Galatasaray forması giyen her oyuncu ağırlığını sahaya yansıtmalı ve bu zorlu eşiği galibiyetle geçmeliydi" diyerek öz eleştiride bulundu.

2026 yılında "Nostaljik" hakem kararı tepkisi

Maçın kırılma noktası olan iptal edilen gol pozisyonu hakkında sert eleştirilerde bulunan Okan Buruk, modern futbol kurallarının hiçe sayıldığını savundu. Pozisyonun son derece net olduğunu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesiyle gelen iptal kararının kabul edilemez olduğunu söyleyen Buruk, "Şu an 2026 yılındayız ancak hakemlerimiz bizi adeta 1990’lı yılların ofsayt yorumlarına geri götürdü. Bu seviyede bir hatanın ancak Türkiye’de yaşanabileceğini düşünüyorum. Yeni bir skandala daha imza atan hakem heyetini gerçekten tebrik etmek (!) gerekiyor" ifadelerini kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’na da geçmişteki "hata kabul etmiyoruz" açıklamaları üzerinden göndermede bulundu.

Icardi’nin sakatlığı ve zorunlu değişiklik

Takımın gol umudu Mauro Icardi'nin oyundan alınma sürecine de açıklık getiren Buruk, Arjantinli yıldızın sahaya büyük bir fedakarlıkla çıktığını ifade etti. Icardi'nin sırtındaki tutulma nedeniyle maç saatine kadar belirsizliğini koruduğunu ancak oyuncunun isteği üzerine ilk 11'e dahil edildiğini açıklayan tecrübeli hoca, ikinci yarıdaki taktiksel değişikliğin nedenlerini anlattı. Barış Alper Yılmaz’ın hızı ve ön alan baskısından yararlanmayı hedeflediklerini ancak sahaya iğneyle çıkan Icardi’nin fiziksel limitlerinin de oyun planını etkilediğini sözlerine ekledi.

Mağlubiyetin ardından gelecek planı

Konyaspor’un korner organizasyonu sonrası bulduğu golle moral kazandığını ve müsabakayı hak ederek tamamladığını dürüstlükle ifade eden Okan Buruk, şampiyonluk yolunda bu tür kazaların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. Takım olarak topu rakibe bıraktıkları anlarda yaşadıkları üretkenlik sorununa dikkat çeken Buruk, önümüzdeki haftalarda hem fiziksel hem de konsantrasyon olarak daha dirençli bir Galatasaray izlettirmek zorunda olduklarını belirterek basın toplantısını sonlandırdı.