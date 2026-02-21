Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürerken Galatasaray'ın Konya deplasmanında mağlup olmasının ardından futbolseverler ligdeki puan durumunu araştırmaya başladı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şampiyonluk yarışının devam ettiği lig maratonunda Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğini koruyor. Çıktığı 23 maçta toplam 55 puan toplayan cimbom bugüne kadar 17 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Attığı 55 gole karşılık kalesinde yalnızca 17 gol gören İstanbul temsilcisi, rakiplerine karşı 38 gollük ciddi bir averaj üstünlüğünü de elinde bulunduruyor.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP UNVANIYLA YAKIN TAKİPTE

Zirvenin hemen bir alt basamağında ise bu sezon bileği henüz bükülemeyen Fenerbahçe yer alıyor. Lidere göre 1 karşılaşması eksik olan sarı-lacivertli takım, 22 haftalık periyotta 52 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtlıyor. 15 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden ekip, rakip ağları 51 kez sarsarken savunmasında 20 gole engel olamadı. Eksik maç avantajını elinde bulunduran kulüp, puan farkını kapatıp zirveye yerleşme hesapları yapıyor.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ligin 3. basamağını ise Karadeniz fırtınası Trabzonspor parsellemiş durumda. Bordo-mavili takım 22 karşılaşmada elde ettiği 45 puanla zirve takibini uzaktan da olsa sürdürüyor. Sıralamanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Göztepe ise harika bir performans sergileyerek 41 puanla 4. sıraya yerleşti. İzmir ekibinin hemen ensesinde ise yine 22 maça çıkan ve 40 puan toplayabilen Beşiktaş bulunuyor. Siyah-beyazlılar 5. sıradan üst sıralara tırmanmak için ilerleyen haftalarda kayıpsız bir seri yakalamayı hedefliyor.