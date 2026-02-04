Son Mühür - Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken bir kriz iddiası ortaya atıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Benfica karşılaşmasında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Álvaro Arbeloa’ya tepki gösterdiği belirtilen Arda Güler’in, yaşananların ardından teknik heyetle ilişkilerinin ciddi şekilde yıprandığı öne sürüldü.

Arbeloa'nın adaletsizliği

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre Real Madrid soyunma odasında hava giderek ağırlaşıyor. Kulüp içinde, teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın süre ve görev paylaşımında adil davranmadığı yönünde bir kanaatin oluştuğu aktarılıyor. Bazı futbolcuların sürekli ön plana çıkarılmasının, diğer isimler arasında huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.

Kulüp içi değerlendirmelerde, Arbeloa’nın özellikle Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Jude Bellingham’ı memnun etmeye odaklandığı, geri kalan oyuncuların ise ikinci planda kaldığı yönündeki algının güç kazandığı ifade ediliyor.

'İpler koptu' iddiası

Bu sürecin odağındaki isimlerden birinin Arda Güler olduğu belirtiliyor. El Nacional’de yayımlanan haberde, genç oyuncunun ortaya koyduğu çaba ve profesyonel yaklaşımına rağmen yeterince forma şansı ve güven bulamadığını düşündüğü aktarıldı. Arda Güler’in, sahada nasıl bir performans sergilerse sergilesin teknik heyetin tercihinin değişmeyeceğine inandığı ve bu durumun sabrını zorladığı ileri sürüldü.

Jude Bellingham meselesi

İddiaya göre Arda Güler, bazı oyuncular en küçük hatada geri plana itilirken Jude Bellingham’a koşulsuz destek verilmesini anlamakta güçlük çekiyor. Bu tablonun, genç oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığını daha da derinleştirdiği belirtiliyor.

Kriz büyüyebilir

Soyunma odasında Arda Güler’in yaşadığı rahatsızlığı dile getiren başka oyuncuların da bulunduğu ifade ediliyor. Performanstan bağımsız olarak bazı yıldız isimlere tanınan ayrıcalıkların, genç ve hırslı futbolcular arasında huzursuzluk oluşturduğu; bu dengenin sağlanmaması halinde krizin daha da derinleşebileceği konuşuluyor.