Son Mühür - Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, N'Golo Kanté hamlesinin ardından bu kez eski futbolcusu Yusuf Akçiçek için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Al-Hilal’e gönderdiği genç stoperi yeniden kadroya katmayı hedeflediği belirtiliyor.

Yusuf Akçiçek bombası

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek’i transfer gündemine aldı. Daha önce sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişen genç savunmacı için resmi girişimde bulunulduğu belirtildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek adına Al-Hilal’e teklif iletti. Haberde, Suudi Arabistan’da değişen yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Al-Hilal’in oyuncuyu ana kadroya yazamaması halinde transfere olumlu yaklaşabileceği ifade edildi.

Bonservis ve detaylar

Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla çıktığı 15 resmi karşılaşmada görev aldı ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde 1 gol kaydetti. Fenerbahçe, genç savunmacıyı sezon başında 22 milyon euro bonservis bedeliyle ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şartıyla Al-Hilal’e göndermişti. Sarı-lacivertlilerin, Yusuf Akçiçek’i yeniden kadroya katmak için şartları zorladığı ifade ediliyor.