Son Mühür - Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız yıldız N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanté transferinin duyurulduğu gece yarısı paylaşımında kulüp, “Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanına teşekkür

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transferle ilgili yaptığı yazılı açıklamada dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté’nin kadroya katılma sürecinin başarıyla sonuçlandığını ifade etti. Saran, sürece verdiği destek nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

Yapılan açıklamada şu sözler paylaşıldı:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran"