Organizasyondaki ilk müsabakalar, açılış töreninden önce 4 Şubat'ta Cortina Olimpiyat Stadı'nda karışık çiftler curling maçlarıyla başladı. Resmi açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki efsanevi San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2026 Kış Olimpiyatları takvimi nasıl işliyor

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından Verona Arena'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Oyunlarda yarışacak sporcuların yüzde 47'sini kadın sporcular oluşturuyor. Skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da ilk kez olimpik programda yer alıyor. Ayrıca kayak dağcılığı (ski mountaineering) branşı, 2026 Kış Olimpiyatları ile tarihte ilk kez olimpik programa dahil edildi.

2026 Kış Olimpiyatları hangi şehirlerde yapılacak

Milano Cortina 2026, İtalya'nın kuzeyindeki 5 farklı bölgeye yayılıyor. Yarışmaların detaylı dağılımı şöyle:

Milano'da artistik buz pateni, sürat pateni, kısa mesafe sürat pateni ve buz hokeyi müsabakaları düzenlenecek. Cortina d'Ampezzo'da kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak müsabakaları yapılacak.

Val di Fiemme Vadisi kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışlarına ev sahipliği yapacak. Anterselva biatlon yarışlarının merkezi olacak. Bormio'daki Stelvio Pisti'nde erkekler alp disiplini ve dağ kayağı yarışları gerçekleştirilecek. Livigno ise serbest stil kayak ve snowboard yarışlarına sahne olacak.

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor

Türkiye, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda 4 farklı branşta toplam 8-9 sporcu ile temsil ediliyor. Bu katılım, Türkiye'nin kış olimpiyatları tarihindeki en dikkat çekici tablolardan biri olarak öne çıkıyor.

Kısa kulvar sürat pateni branşında Furkan Akar ve Denis Örs yarışacak. Türkiye, bu branşta tarihinde ilk kez iki sporcu ile kota elde etme başarısı gösterdi. Beijing 2022'de dünya altıncısı olarak Türkiye'nin kış oyunlarındaki en iyi derecesini elde eden Furkan Akar, madalya umudu taşıyan isimler arasında yer alıyor.

Kayakla atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir mücadele edecek. Üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkan Fatih Arda İpcioğlu, deneyimi ile dikkat çekiyor.

Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı slalomda, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang slalom ve büyük slalomda yarışacak. Kayaklı koşu müsabakalarında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz Türkiye'yi temsil edecek.

Para kayak alp disiplininde ise Harun Mut, Türkiye adına mücadele edecek.

2026 Kış Olimpiyatları Türkiye'de nereden izlenir

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, Türkiye'de TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Özellikle Team Türkiye'nin müsabakaları, canlı yayınlarla ve özel stüdyo programlarıyla ekranlara taşınacak.

Türkiye, 1936'dan bu yana kış olimpiyatlarına düzenli katılım sağlıyor ancak henüz madalyası bulunmuyor. Milano Cortina 2026, bu tabloyu değiştirme hedefiyle girilen yeni bir dönem olarak görülüyor.