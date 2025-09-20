Almanya Bundesliga’nın 4. haftasında Leipzig, sahasında Köln’ü ağırladı. Leipzig Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Maçın golleri
Leipzig, 13. dakikada Forzan Assan Ouedraogo’nun golüyle öne geçti. Köln ise 23. dakikada Jan Thielmann’ın golüyle skoru eşitledi. İlk yarının son bölümlerinde ev sahibi yeniden üstünlüğü yakaladı. 44. dakikada Brezilyalı forvet Romulo sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü attı. 45. dakikada David Raum’un kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Leipzig sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Romulo’dan ikinci Bundesliga golü
Sezon başında Göztepe’den rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Romulo, Leipzig formasıyla Bundesliga’da ikinci golünü kaydetti. 44. dakikada attığı golle takımını öne geçiren genç santrfor, taraftarların büyük beğenisini topladı.
Puan durumu
Bu galibiyetin ardından Leipzig puanını 9’a yükselterek Bundesliga’da ikinci sıraya yerleşti. Köln ise 7 puanla 4. sırada kaldı.