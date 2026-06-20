ROKETSAN tarafından geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen sistemin performansı, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, sistemin sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunduğu belirtilirken, atış testine ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

“Hedef tam isabet”

Muharebe sahasında zırhlı unsurlara karşı kullanılmak üzere geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi başarıyla imha etti. Atışın ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunuldu.

“Bakanlıktan açıklama”

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan L-OMTAS'ın ortaya koyduğu performans; savunma sanayimizin mühendislik yetkinliğini ve güvenlik güçlerimizin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren çalışmaların önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesinde emeği bulunan ROKETSAN'ı ve tüm proje ekiplerini tebrik ediyoruz" denildi. Paylaşımda, gerçekleştirilen kabul atışına ait test görüntülerine de yer verildi.