Son Mühür - Sezon başında sakatlığını atlatıp sahalara dönen Rodrigo Becao, beklenen performansı gösterememesi ve idmanlardaki düşük verimi nedeniyle teknik ekibin dikkatini çekmişti. Son bilgilere göre, kadro dışı bırakılmasında yalnızca performans eksikliği değil, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşadığı gerginlik de etkili oldu. Becao’nun Tedesco’ya “Beni neden oynatmıyorsun?” diye çıkışması, alınan kararın fitilini ateşleyen gelişme olarak öne çıkıyor.

Devre arasında takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacıyla sezon ortasında yolları ayırma kararı aldı. Devre arasında teklifler gelmesi durumunda oyuncunun satışı değerlendirilecek. Resmî bir talep gelmemesi halinde ise sözleşmenin feshi seçeneği gündeme gelebilir. İtalya kaynaklarına göre Serie A ekibi Parma, Becao ile ilgilenen ilk kulüp oldu. İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor. Becao’nun Udinese’deki performansı, Parma’nın ilgisini çeken en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe ne kadar ödemişti

Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu 2023-24 sezonu başında Udinese’den 8,31 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yüksek beklentilerle transfer edilen tecrübeli stoper, sakatlık ve form sorunları nedeniyle beklenen katkıyı veremedi.