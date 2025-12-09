Son Mühür - Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında 2-2 biten maçta tartışmalı kararlar öne çıktı. Eski hakemler, Trio programında her pozisyonu ayrı ayrı yorumladı.

Pozisyon ofsayt mı?

Bülent Yıldırım: "Teknolojiye itimat etmeliyim, gözüm yanıltmış olabilir. Sistem ofsayt göstermiyorsa, durum öyle demektir."

Deniz Çoban: "Bu görüntüye bakılırsa pozisyon hizalı, dolayısıyla ofsayt yok, karar doğru."

Bahattin Duran: "3 boyutlu animasyon net biçimde pozisyonun ofsayt olmadığını gösteriyor. Kamera kayıtları yayıcıya değil, VAR sistemine ait."

Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi

Bülent Yıldırım:"Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var."

Deniz Çoban: "Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil."

Bahattin Duran:"Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez."

Deniz Çoban: "Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş."

Bülent Yıldırım:"Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir."

Bahattin Duran: "Çok net, tartışmamsız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı."