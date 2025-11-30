Son Mühür- Soğuk savaşın hüküm sürdüğü bir dönemde ABD'nin gücünü yansıtan Rocky Balboa'nın Rusların şampiyon boksörü Ivan Dragon'u dövdüğü Rocky IV filminin perde arkasında olayın tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde iki yakın dost olan Sylvester Stallone ile Dolph Lundgren'in filmin boks sahnelerinin çekiminde istenmeyen bir kaza yaşandığı ve Lundgren'in darbesiyle Stallone'nin kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

Efsane dövüş sahnesi...



FOX & Friends" programına katılan Dolph Lundgren, "Rocky IV"ün en ünlü kamera arkası anlarından biriyle ilgili bir sırrı anlatarak, Sylvester Stallone'un efsanevi dövüş sahnesi sırasında kaburgalarını kırdığı için hâlâ suçluluk duyduğunu itiraf etti.

Lundgren, "Vancouver'da iki hafta çekim yaptık ve Los Angeles'a döndüm... yapımcı aradı ve 'Hey, Dolph, iki hafta izinlisin' dedi. Ben de 'Harika, neler oluyor?' dedim. 'Sly hastanede.' deyince ben de öyle öğrendim." açıklamasında bulundu.



Rus devi Ivan Drago'yu canlandıran Lundgren, haberin kendisini şaşırttığını itiraf etti.

"Biraz suçluluk hissettim, bilirsin, bana da vurdu. Patron oydu, bana ne dediyse onu yaptım, bu iyiydi. Vücuda çok sert vur, bilirsin işte o Rus aparkatları. Vücudumdan mı, bitkinlikten mi yoksa yumruklarımdan mı bilmiyorum ama yaralandı. Bunun için üzgünüm," dedi.

İsveç asıllı aktör, ilk büyük rolünü "Rocky IV" filminde üstlendi ve kısa sürede aksiyon filmi alanında yerini sağlamlaştırdı.

Yaklaşık 100 filmlik bir kariyere sahip olmasına rağmen Lundgren, bugüne kadarki en sevdiği rolünün "Rocky IV'de Ivan Drago'yu yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.