Son Mühür- Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleriyle ilerleyen gecede yarışmacılar zorlu bir parkurda ter döktü. Gecenin sonunda en az puanı alan Ayla, MasterChef Türkiye macerasını noktalayan isim oldu.

Ayla’nın vedası izleyiciyi şaşırttı

Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Ayla’nın elenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok izleyici, sonuç karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Sosyal medyadan “hak etmedi” yorumları

Ayla’nın vedasının ardından sosyal platformlarda çok sayıda paylaşım yapıldı. Kullanıcılar,

“Hak etmedi”, “Finali hak ediyordu”, “Bir hafta önceden belliydi, heyecanı kalmadı”, “Yarışmanın tadı kaçtı” gibi yorumlarla eleme kararına tepki gösterdi.