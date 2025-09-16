Şarkı sözleri ve görsel tasarımlarında dini değerleri aşağıladıkları iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan rock grubunun beş üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. hakkında başlattığı yasal süreç sonucunda, bu kişilerin kamuoyunda tepki çeken eylemlerini mercek altına aldı.

Müzisyenler kendilerini savundu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgu süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadelerde, iddiaları reddeden grup üyeleri, suçlamalara konu olan şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla herhangi bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Savunmalarında, yalnızca profesyonel olarak müzisyenlik yaptıklarını ve sanat icra ettiklerini belirttiler.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen grup üyeleri, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Mahkeme, delilleri ve dosyadaki kanıtları değerlendirerek şüphelilerin söz konusu suçtan tutuklu yargılanmasına hükmetti. Bu karar, sanatsal ifadelerin sınırlarının ve dini değerlere saygının yasal çerçevesini bir kez daha gündeme taşıdı. Yaşanan bu olay, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ve sanat eserlerinin toplumsal hassasiyetler üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Rock grubunun tutuklanması, kamuoyunda farklı tepkilere neden olurken, hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.