Kullanıcılar, YouTube, Gmail, Google Meet, Haritalar, Drive ve yapay zeka botu Gemini gibi hizmetlere hiçbir şekilde erişemezken, yaşanan sorun dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkiledi.

Yeniden Erişim Sağlandı

Yaklaşık bir saat süren erişim problemi sonrası Google servisleri, kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başladı. İlk erişim, gecikmeli ve yavaş da olsa sağlanırken; YouTube ve Gmail gibi popüler platformlarda sayfaların açıldığı ancak bazı işlemlerin hâlâ ağır ilerlediği kullanıcılar tarafından bildiriliyor.

Kesintide Downdetector Alarm Verdi

Global çapta hizmet kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre, Google servislerine yönelik kullanıcı raporlarında ani bir artış yaşandı. Raporlar, başta Google Arama, Gmail, Google Play, Google Meet ve Gemini olmak üzere birçok serviste yaygın sorunlar yaşandığını ortaya koydu. Kullanıcılar, “Sayfa yüklenemiyor”, “Sunucuya erişilemiyor” ve “Servis şu anda kullanılamıyor” gibi hatalarla karşılaştı.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Teknik Rapor Talep Edildi

Yaşanan krizle ilgili ilk resmi açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sayan, kesintinin Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan geniş çaplı bir arıza olduğunu belirtti.

"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), Google’dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Sayan ayrıca, yaşanan bu tür krizlerin yerli ve milli teknoloji altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. 5G alanında yürütülen çalışmalara değinen Sayan, Türkiye’nin 5G altyapısında yazılım ve donanım tarafında yerlilik oranının şu anda %60 seviyesinde olduğunu, bu oranın daha da artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Neden Kesildi? Gözler Google’da

Google tarafından henüz kesintinin nedeni hakkında detaylı bir teknik açıklama yapılmış değil. Ancak uzmanlar, bu çapta küresel bir çöküşün büyük ihtimalle ana sunucu merkezlerinde yaşanan donanım arızaları, yazılım güncellemeleri sırasında meydana gelen hatalar veya DNS temelli global yapılandırma sorunlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.