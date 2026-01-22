Gazeteci, editör ve televizyon programı sunucusu olarak uzun yıllar ekran karşısında yer alan Ateş, sunduğu yarışma programlarıyla tanınıyor.

Alper Ateş kimdir, mesleği ne?

Alper Ateş, Türk gazeteci, editör, spiker ve televizyon programı sunucusudur. Kariyerinde muhabirlik, spikerlik, editörlük ve sunuculuk gibi farklı görevlerde bulundu. Özellikle yarışma programları sunuculuğuyla ön plana çıktı.

2014 yılında Bloomberg HT'de "Süper Bulmaca" adlı programı sunmaya başlayan Ateş, 750 bölüm boyunca bulmaca tutkunlarıyla buluştu. Türkiye'nin 59 şehrinden yaklaşık 2500 yarışmacının katıldığı program büyük ilgi gördü. 2019 yılından itibaren ise 360 TV'de "Ben Bilirim" yarışmasını sunuyor. Yapımcılığını Onur İliman'ın üstlendiği programa 90 binin üzerinde aday başvurdu.

Alper Ateş nereli, kaç yaşında?

Alper Ateş, 1982 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 43-44 yaşında olan sunucu, 2000 yılında üniversite kazanarak İstanbul'a geldi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Okurken aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında çalıştığı için eğitimini uzun sürede tamamladı.

Alper Ateş evli mi, eşi kim?

Alper Ateş özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Bazı kaynaklara göre Zeynep adında bir kızı bulunuyor. Ancak eşinin kim olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış net bir bilgi bulunmuyor.

Alper Ateş'in kariyer yolculuğu

Alper Ateş'in televizyon kariyeri 2001 yılında ATV'de yayınlanan "Savaş Ay'la A Takımı" programında muhabir olarak başladı. Bu dönemde yaptığı sosyal içerikli haberlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

2004 yılında A Takımı'ndan ayrılarak Best FM'de haber spikerliği ve radyo muhabirliği yaptı. 2005 yılından itibaren Show TV'de program departmanında çalışmaya başladı. 8 yıl boyunca birçok yapımın editörlüğünü üstlendi ve 400'ün üzerinde canlı yayında muhabirlik yaptı.

Sunuculuk kariyerine ilginç bir şekilde başladığını anlatan Ateş, Saba Tümer'le Bugün programında canlı yayın sırasında Darıca Hayvanat Bahçesi'nde bir deveye salatalık yedirirken yaşadığı komik anın bir yapım genel müdürünün dikkatini çektiğini ve bu sayede Süper Bulmaca için sunuculuk teklifi aldığını aktarıyor.

Çeşitli kurum ve derneklerden en iyi sunucu ödülleri alan Alper Ateş, güler yüzü ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin sevgisini kazanmaya devam ediyor.