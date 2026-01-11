İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıllardır tozlu raflarda bekleyen ağır suç dosyalarını tek tek gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2004 yılında işlenen kanlı bir cinayetin firari hükümlüsünü yakalayarak adaletin kapısını yeniden araladı.

14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası vardı

Hakkında “kasten öldürme” suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zeynep K., uzun yıllar boyunca izini kaybettirmeyi başardı.

Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün 2011 yılından bu yana Interpol tarafından da uluslararası düzeyde arandığı belirlendi.

Kartal’da gizlendiği tespit edildi

İstanbul polisi, yürütülen titiz saha ve istihbarat çalışmaları sonucu Zeynep K.’nin Kartal ilçesinde saklandığını tespit etti. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Yıllar sonra adaletle yüzleşti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeynep K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 22 yıl sonra kanlı cinayetin firari hükümlüsü adalet karşısına çıkarılmış oldu.