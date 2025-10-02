TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından, Meclis'in yeni yasama yılının açılışı nedeniyle resepsiyon verilmişti. Resepsiyonda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yıllar sonra bir araya gelmişti.

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden bu buluşmaya ait fotoğrafı paylaşarak sitem dolu bir paylaşımda bulundu. İnce paylaşımına, "Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum." notunu düştü. İnce'nin bu paylaşımına ise CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'ndan yanıt geldi.

"Ülke sitemle değil, çözümle ilerler!"

Muharrem İnce'nin paylaşımına yanıt veren Nalbantoğlu, "Sayın İnce, gölde oyunlarını bırakın. Sinan Oğan’dan farkınızı anlatın; ülke sitemle değil çözümle ilerler." ifadelerini kullandı.