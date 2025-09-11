Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kocası tarafından sokak ortasında darbedildiği görüntüleri yayımlanan Fatma Hüseyin, yaşananların iftira olduğunu öne sürerek eşi Ali H.’nin serbest bırakılmasını istedi.

Olay görüntülere yansımıştı

Olay, dün Erenköy Mahallesi Denk Sokak’taki müstakil bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali H., eşi Fatma Hüseyin’e sokak ortasında fiziki şiddet uyguladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Ali H.’nin eşine defalarca yumruk attığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri Ali H.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

“Kocam beni dövmüyor”

İki çocuk annesi Fatma Hüseyin, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, görüntülerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kocasından şikayetçi olmadığını belirten Hüseyin, eşinin asla kendisine şiddet uygulamadığını ileri sürdü.

Hüseyin, “Allah’a şükür bizim kavgamız yok. Kocama iftira atıldı, bizi kötü gösterdiler. Kocam beni dövmüyor, evden işe, işten eve gidiyor. Çocuğuma zarar vermiyor. Ben onu çok seviyorum, hiç zararını görmedim. Vallahi iftira attılar. Allah için geri dönmesini istiyorum” dedi.