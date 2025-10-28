Son Mühür - Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin performansını yorumlarken Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve yaklaşan derbi öncesi çarpıcı bir tahminde bulundu.

Sports Digitale YouTube kanalında maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin etkili oyununa vurgu yaparak takımın fiziksel olarak da formda olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen, iki gol birden atan Youssef En-Nesyri için şunları söyledi:

"Bundan bir şey olmaz dediler, adam 7 gol attı. Geçen sene 30 resmi golü var, üstelik penaltı atmadan. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. Hiç tartışmayalım. En-Nesyri'den alın-verin, indirin oyununu beklemeyin. Kutuya girdi mi saç baş yoldurur ama bir anda maçı da koparır. Çok iyi golcü, çok iyi futbolcu az bulunur. En-Nesyri tam bir ceza sahası golcüsü"

''Derbiyi kazanırsa...''

Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine değinen Dilmen, "Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönerse devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder. Çünkü takım daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

Sözleri gündem oldu