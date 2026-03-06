Son Mühür - Son yıllarda kredi kartına olan ilgi belirgin biçimde arttı. Ekonomik şartlar, nakit darlığı ve artan günlük harcamalar birçok kişiyi kredi kartı kullanmaya yöneltiyor. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte toplam borç miktarı da büyüyor ve ödemelerde gecikmeler yaşanabiliyor. Borcunu süresinde kapatmayanlar açısından 90 günlük dönem kritik önem taşıyor; bu sürenin sonunda bankalar yasal takip sürecini devreye alıyor.

Kredi kartı borcunu ödemeyenler açısından kritik sınır, borcun 90 gün boyunca kapatılmamasıdır. Bu sürenin dolmasıyla birlikte:

Ekonomistler, yükselen enflasyon ve artan yaşam giderleri nedeniyle kredi kartının pek çok kişi için zorunlu bir ödeme aracı haline geldiğine dikkat çekiyor. Günlük harcamalar, kira ve faturaların vatandaşları kredi kartına yönelttiğini belirten uzmanlar, borçların zamanında kapatılmamasının hem mali hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Ne yapılmalı?

Taksit ve yapılandırma talebi: Bankayla iletişime geçerek borcunuzu yeniden taksitlendirme ya da ödeme planını güncelleme yoluna gidebilirsiniz.

Varlık yönetim şirketiyle uzlaşma: Borç bir varlık yönetim şirketine devredilmişse, taksitli ödeme seçeneği ya da indirimli kapatma imkânı için görüşme yapılabilir.

Gelir düşüklüğünde koruma: Asgari ücret ve sosyal yardım ödemeleri hacze karşı koruma altındadır; ancak gecikmeler kredi sicilinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Hukuki destek: İtiraz, ödeme ve dava süreçlerinde bir avukata başvurmak, olası hak kayıplarının önüne geçebilir.

Kredi kartı borcunda 90 günlük süre kritik önem taşıyor. Bu dönemi doğru değerlendirmek, yapılandırma ve uzlaşma seçeneklerini araştırmak ciddi mali zararları engelleyebilir. Ekonomik şartların zorlaştığı ve kredi kartı kullanımının arttığı bir ortamda, borçların bilinçli yönetilmesi hem yasal hakların korunmasına hem de kredi sicilinin daha az zarar görmesine katkı sağlar.