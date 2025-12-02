Son Mühür - TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya’da bir etkinliğe katıldı. Astrakhan’da gerçekleştirilen Türk Dizi Müziği etkinliğinde, “Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?” sorusuna yönelik halk oylamasının sonuçları açıklandı. 3 binden fazla oy kullanılan yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit’e sahnede kral tacı takıldı. Bu sırada oyuncunun ‘Malkoçoğlu Bali Bey’ karakterini canlandırdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin müziği çaldı.

20 Milyon TL'yi kaptı

Son yıllarda uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesi kazanan Özçivit’in bu anları, sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, etkinlikten 20 milyon TL kazandığı iddia ediliyor. Tiyatro yapmaya hazırlanıyor Öte yandan Burak Özçivit, kariyerinde ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Tek kişilik oyun 'İstanbul'un En Güzel Kızı' ile izleyici karşısına geçecek olan Özçivit, bir araba tamircisi olan 'Oki' karakterini canlandıracak. Oyun, hayatını İstanbul’a, babasına ve gönlünün en değerli kişisine adayan Oktay’ın (Oki) hikayesini sahneye taşıyor.